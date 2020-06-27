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В ОП повідомили про графік підвищення мінімальної зарплати

В ОП повідомили про графік підвищення мінімальної зарплати
20:20 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua
Уряд на виконання завдання Президента Володимира Зеленського визначив попередній графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

В Офісі Президента зазначають, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко зробили відповідні розрахунки, і сьогодні очільник уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. Зокрема, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, з 1 січня наступного року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. грн.

"Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності", – наголосив Президент.

В ОП нагадали, що, ставлячи завдання Кабінету міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати, Зеленський підкреслив, що українці заслуговують на гідну зарплату.

"Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади", – зазначив глава держави.

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Зеленский, Офис Президента, Зарплатня.

Автор:

Телеграф
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