Референдум в Україні: Стефанчук прокоментував перспективи законопроекту

Перший заступник голови Верховної Ради заявив, що перспективи ухвалення законопроекту про референдум високі.

Перспективи ухвалення законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум є надзвичайно високими. Проте, ухвалювати його поспіхом не будуть.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я думаю, що перспективи його ухвалення є надзвичайно високі. Тому що якраз при підготовці цього законопроекту (про народовладдя — ред.), розуміючи всю його важливість, ми обрали стратегію абсолютної відмови від будь-яких, навіть натяків на турборежим попри те, що попередній текст був готовий ще до моменту заходження в Раду. Але ми вирішили, що, оскільки це все ж таки дуже вагомий механізм для діяльності держави, не робити нічого поспіхом", — наголосив Стефанчук.

Також він нагадав, що у липні очікується висновок Венеційської комісії по цьому законопроекту.

"Ми поклали запобіжник, що не можуть виноситися питання, які стосуються територіальної цілісності України. Таким чином ми цю формулу протрактували так, що тільки питання розширення території України можуть бути питанням всеукраїнського референдуму", — додав Стефанчук.

Народні депутати України провели ZOOM-зустріч з представниками Венеціанської комісії, на якій було обговорено законопроект про народовладдя.