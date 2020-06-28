Шмигаль назвав терміни проведення ЗНО для дітей із "заблокованих" паводками регіонів

“Нам вдалося організувати безпечне проведення ЗНО за графіком. Перший день продемонстрував, що тестування відбувається із дотриманням всіх заходів безпеки. Водночас, 30 учасників не допустили до іспиту через виявлені в них ознаки ГРВІ. Будемо працювати над тим, щоб вони змогли пройти ЗНО під час додаткової сесії, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня. У додаткову сесію зможуть пройти тестування й діти з тих населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха в західних областях. Для цього їм потрібно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти”, — написав Шмигаль.
Нагадаємо, як повідомили в уряді раніше, діти, які не дісталися пунктів здачі ЗНО через паводки та затоплення, які вирують на заході України, матимуть змогу це зробити пізніше на окремій сесії.