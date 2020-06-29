Літак з Італії для допомоги Україні прибуде до Івано-Франківська ввечері

Літак з обладнанням для ліквідації наслідків повені, переданим Україні Італією, прибуде до Івано-Франківська ввечері 29 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні ввечері в Івано-Франківськ прибуває літак з Італії зі спецтехнікою і спорядженням для Державної служби з надзвичайних ситуацій", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

"Протягнути руку допомоги одному у важкі часи - це справжнє співробітництво! Тільки так можна подолати біду, від COVID-19 до руйнівних повеней. Дякую Луїджі Ді Майо (міністру закордонних справ Італії - ІФ)! Дякую Італії!" - додав Аваков.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на терміновий запит України, що дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС України в подоланні наслідків повеней, згідно з переліком потреб.

Окрім Італії, допомогу надає також Швеція, яка прийняла на себе зобов'язання доправити в Україну - ІФ протипожежні бар'єри, шланги та технічних експертів.

Також, Європейська комісія надає картографічні послуги в постраждалих районах через супутникову систему ЄС Copernicus.