Стали відомі основні напрямки роботи Мінприроди

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19:24 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Пріоритетними напрямками роботи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів будуть боротьба з промисловим забрудненням, управління відходами та реформування державного екологічного контролю. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пріоритетні напрямки, які будуть впроваджуватися в міністерстві за моєї каденції. В першу чергу, це боротьба з промисловим забрудненням… В другу чергу, це, звісно, питання управління відходами… В третю чергу - реформування державного екологічного контролю, збільшення його ефективності в подоланні корупції в цій сфері", - сказав Абрамовський.

Він зазначив, що боротьба з промисловим забрудненням вестиметься в усіх формах – це, зокрема, і впровадження принципу «забруднювач платить», й імплементація 75 Директиви Європейського Союзу.

Крім того, за словами міністра, в Україні також буде впроваджено 98 Директиву ЄС щодо управління відходами.

"Ми наближаємо своє законодавство до європейського, робимо це швидкими кроками і вже в цьому році маємо закінчити цей процес, прийнявши рамковий закон і низку секторальних законів для того, щоб владнати питання управління відходами", - наголосив міністр.

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За його словами, у фокусі уваги міністерства також реформа лісового та рибного господарств, управління природними ресурсами, зокрема надрами.

"Хочу сказати, що це буде цифровізація всіх процесів, які можливо цифровізувати в екології. Звісно, ще в мене буде виникати питання маловоддя, управління водними ресурсами", - підкреслив урядовець.

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Политика, Мінприроди.

Автор:

Телеграф
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