Стали відомі основні напрямки роботи Мінприроди

"Пріоритетні напрямки, які будуть впроваджуватися в міністерстві за моєї каденції. В першу чергу, це боротьба з промисловим забрудненням… В другу чергу, це, звісно, питання управління відходами… В третю чергу - реформування державного екологічного контролю, збільшення його ефективності в подоланні корупції в цій сфері", - сказав Абрамовський.
Він зазначив, що боротьба з промисловим забрудненням вестиметься в усіх формах – це, зокрема, і впровадження принципу «забруднювач платить», й імплементація 75 Директиви Європейського Союзу.
Крім того, за словами міністра, в Україні також буде впроваджено 98 Директиву ЄС щодо управління відходами.
"Ми наближаємо своє законодавство до європейського, робимо це швидкими кроками і вже в цьому році маємо закінчити цей процес, прийнявши рамковий закон і низку секторальних законів для того, щоб владнати питання управління відходами", - наголосив міністр.
За його словами, у фокусі уваги міністерства також реформа лісового та рибного господарств, управління природними ресурсами, зокрема надрами.
"Хочу сказати, що це буде цифровізація всіх процесів, які можливо цифровізувати в екології. Звісно, ще в мене буде виникати питання маловоддя, управління водними ресурсами", - підкреслив урядовець.