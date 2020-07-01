Україна наполягає на угоді про спільний авіапростір з ЄС

У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у відеоконференції за участю Комісара ЄС з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї та шести міністрів закордонних справ східних партнерів ЄС. Учасники заходу обговорили, зокрема, і укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

“З огляду на визначення Європейською Комісією конективності, як одного з пріоритетів майбутнього розвитку „Східного партнерства“, міністр відзначив, що реальним прикладом розвитку співробітництва у цьому напрямку має стати укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС”, — зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що загалом учасники заходу обмінялися думками щодо подальшої практичної роботи, спрямованої на імплементацію результатів Конференції лідерів “Східного партнерства”, та формування оновлених рамок цієї Ініціативи на період після 2020 року.

“Україна та інші країни-учасниці “Східного партнерства” запропонували низку стратегічних ідей та важливих пропозицій. Настав час сформувати спільне розуміння амбіції “Східного партнерства”, — наголосив Кулеба.

Крім того, міністр запропонував визначити підтримку підприємництва та сприяння розвитку бізнес-контактів серед пріоритетних завдань у рамках “Східного партнерства”.

Він також акцентував увагу на потребі суттєвого посилення безпекового виміру у рамках “Східного партнерства” як фундаментальної основи для зміцнення стабільності у регіоні та сприяння реформам.

Кулеба високо оцінив допомогу Євросоюзу в умовах пандемії COVID-19 та подоланні наслідків природних катастроф, яка надається Євросоюзом.

“Майбутнє Ініціативи на наступні 10 років сьогодні у наших руках. Ми налаштовані на ефективну спільну роботу з підготовки майбутнього Саміту „Східного партнерства“ у березні 2021 року та його змістовного наповнення, що має відповідати очікуванням партнерів”, — підкреслив глава МЗС.