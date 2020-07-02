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Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"

Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"
07:20 Сьогодні Телеграф facebook.com
Напередодні стало відомо про заяву, яку написав голова НБУ. "Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичне політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку і взаємодія з іншими державними органами. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні ", - заявив Яків Смолій.

В Офісі президента прокоментували заяву про відставку, про яку повідомив голова Національного банку Яків Смолій.

Про це йдеться в нічному повідомленні прес-служби ОП.

У ньому, зокрема, зазначається, що безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Нацбанку, про що "неодноразово зазначав президент України". "Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності", - додають в Офісі президента.

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", - йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що дискусії щодо діяльності НБУ "повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".

Своєю чергою, на заяву Смолія відреагували і у провладній фракції в парламенті. За словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, можливо, Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку, пише "РБК-Україна". Він також зазначив, що питання відставки буде розглядатися на засіданні фракції СН, а до того заяву розгляне комітет.

"Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. В першу чергу потрібно поспілкуватись з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив він.

Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

"Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки", - зазначив Гетманцев.

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Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій подав у відставку з посади глави НБУ. Він пояснив своє рішення "систематичним політичним тиском", здійснюваним протягом тривалого часу.

Також повідомлялося, що 19 червня фінансовий комітет Ради підтримав проект постанови про оцінку діяльності голови Нацбанку. Тоді посли країн G7 назвали це "підривом незалежності НБУ".

Як відомо, ще в травні Смолій стверджував, що планує очолювати НБУ ще п'ять років - до 2025 року. Він заявив, що є ще багато завдань, які належить за цей час зробити.

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НБУ, Відставка, Яків Смолій.

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Телеграф
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