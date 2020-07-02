Скачать
Четвер, 02.07.2020
В Україні за добу виявлено 889 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу виявлено 889 нових випадків коронавірусу
Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради
Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 липня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 липня 2020 року

Розпочалось засідання Верховної Ради: гральний бізнес на порядку денному

Розпочалось засідання Верховної Ради: гральний бізнес на порядку денному
11:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту в четвер, 2 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим”, - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 288 народних депутатів.

2 липня Рада планує продовжити розпочатий 30 червня розгляд поправок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).

Окрім того, порядком денним передбачено розгляд інших питань, зокрема законопроєктів у сфері медицини, освіти та економіки.

Так, другим питанням пленарного четверга є розгляд законопроєкту "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" (№ 3648). Після цього депутати збираються включити до порядку денного сесії законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу у сфері охорони здоров'я" (№ 3671) і "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності" (№ 3668).

На повторне перше читання винесено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)" (№ 3012-2).

У другому читанні Рада має намір ухвалити законопроєкти "Про внесення змін до закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)" (№ 1220) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності" (№1067-д).

Як повідомлялося, 30 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що депутати розглядатимуть у другому читанні законопроєкт про гральний бізнес упродовж кількох днів, адже до нього внесено понад 3500 поправок.

У свою чергу голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція “Слуга народу”) прогнозувала, що парламентарії завершать їх розгляд до кінця поточного тижня.

Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Разумков просить Раду зробити все, аби вибори могли відбутися вчасно

Документ, зокрема, пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Окрім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Верховна Рада, Разумков, Порядок денний, Засідання.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українців будуть штрафувати за відсутність маски
02 TARABAROVA представила нову пісню "Крила"
03 До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
04 Японія фінансово допоможе Україні відновити Донбас
05 Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Рівень зарплат українських аграрів стрімко падає
Рівень зарплат українських аграрів стрімко падає
Погода на сьогодні: в Україні спека, на заході пройдуть дощі
Погода на сьогодні: в Україні спека, на заході пройдуть дощі
В Україні сьогодні запрацюють кінотеатри: подробиці
В Україні сьогодні запрацюють кінотеатри: подробиці
2 липня 2020 - цей день в історії, церковний календар, іменинники
2 липня 2020 - цей день в історії, церковний календар, іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся