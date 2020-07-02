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Хомчак: Реформа системи логістики українського війська перебуває на початковому етапі

Хомчак: Реформа системи логістики українського війська перебуває на початковому етапі
18:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Реформа системи логістики війська перебуває на початковому етапі, наразі кардинальних, системних змін немає. Про це заявив в інтерв'ю Армія Іnform Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

"У результаті реформування системи логістичного забезпечення має бути створений єдиний орган військового управління, а головне – ефективний, який забезпечуватиме війська всіма видами озброєння, військової техніки та матеріально-технічними засобами. Наразі реформу системи логістики війська я оцінюю як таку, що перебуває лише на початковому етапі. Кардинальних, системних змін, на жаль, поки немає", - зазначив він.

За словами Хомчака, фактично, крім зміни вивіски і певних структурних переформатувань, інших результатів він не бачить.

"Замало змінити назви структурних підрозділів, важливо запровадити нові принципи організації постачання майна у війська. Треба визначитись з типовою моделлю такого центру, їх кількістю, місцем розташування. Головна вимога до нової системи логістики – ефективність. Мінімум паперової роботи, натомість електронний облік. Все має бути продумано до дрібниць. Мінімум документальної роботи для командирів на оформлення заявки на необхідне майно, мінімальне плече підвезення, максимально завантажена машина. А не так, як інколи сьогодні, за двома чи чотирма шинами машину направляють за кількасот кілометрів", - додав він.

Нагадаємо, у подальшому кожну з бригад українських військових, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть протитанковими ракетними комплексами "Джавелін" (Javelin).

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Все по темі:

ЗСУ, Україна, Реформа армії.

Автор:

Телеграф
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