ВАКС дослідив 32 томи доказів у "газовій справі" Онищенка

Вищий антикорупційний суд дослідив 32 томи письмових доказів у так званій газовій справі за обвинуваченням народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко. Про це повідомляє пресслужба САП.

"На засіданні суд продовжив дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. За результатами розгляду колегія суддів ВАКС дослідила 7 томів матеріалів, а загалом досліджено 32 томи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступний розгляд у справі заплановано на 14:00 год. 3 липня 2020 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації “газових схем”.

Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Нагадаємо, Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну.