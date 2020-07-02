Ткаченко розповів, як боротиметься з російською пропагандою

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про стратегію, яка, на його думку, допоможе боротися з наративом Кремля. Про це він заявив в інтерв’ю Ліга. Бізнес.

Серед стратегій, за словами Ткаченка, культура і спадщина, інституціональні зміни шляхом запуску агентств, зокрема й таких, що стосуються релігії та національностей, а також мистецька освіта та сучасне мистецтво.

«Що ми бачимо з боку Росії? Вона проводить постійно інформаційну агресію проти країни, поширює свої ідеологічні наративи і нашпиговує їх інформацією для того, щоб люди не думали, бо коли вони не думають – вони перестають говорити. Ось чому нам потрібен діалог. І протиставити цьому ми можемо нашу силу. Вона у єднанні, мирній позиції, діалозі й цим ми і відмінні від агресора», – зазначив міністр.

Серед стратегій, за словами Ткаченка, культура і спадщина, інституціональні зміни шляхом запуску агентств, зокрема й таких, що стосуються релігії та національностей, а також мистецька освіта та сучасне мистецтво.

Як повідомлялося, Ткаченко запевнив, що Мінкульт не буде переглядати квоти на україномовний продукт.