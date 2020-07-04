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Зеленський має три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку

Зеленський має три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку
14:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з представниками державних і комерційних банків України, на яких заслухав пропозиції щодо кандидатури голови Національного банку. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

"Я зробив три великі дискусійні зустрічі в межах професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру (голови НБУ – ред.), і їхнє особисте враження через цю ситуацію. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків", – сказав глава держави під час спілкування з журналістами в Одесі.

Зеленський також повідомив, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України.

"Всі три списки, які запропонували ці три "столи" банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав", – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що він не бачить жодної проблеми у проведенні зустрічей з кандидатами, запропонованими на посаду голови НБУ, і зауважив, що мав професійні відносини з Яковом Смолієм.

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"У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.

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Нацбанк, Зеленский.

Автор:

Телеграф
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