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НАЗК перевірить, як живуть чиновники за свої зарплати

НАЗК перевірить, як живуть чиновники за свої зарплати
11:44 Сьогодні Телеграф nazk Фото: Twitter
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає моніторити спосіб життя чиновників.

Про це інформує пресслужба відомства.

«Відтепер Україна - серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на «Мерседесі», тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави», – сказав очільник НАЗК Олександр Новіков.

Під час моніторингу способу життя НАЗК, зокрема, перевірятиме таку інформацію:

- користування об’єктами, які не вказані в декларації;

- відомості щодо отриманих подарунків;

- придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Зазначається, що моніторинг проводитимуть на підставі журналістських розслідувань, повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та відкритих джерел.

Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам.

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Все по темі:

Чиновники, НАЗК, Олександр Новіков.

Автор:

Телеграф
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