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Вівторок, 07.07.2020
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Знімав ролик про перевірку веломаршруту: Дубинський на Південному мосту в Києві створив пробку

Знімав ролик про перевірку веломаршруту: Дубинський на Південному мосту в Києві створив пробку
19:20 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Голова Київської обласної організації "СН", який претендує на посаду мера Києва Олександр Дубинський знімаючи черговий проморолик для своєї передвиборної кампанії на Південному мосту, спровокував автопробку.

Як повідомлялося, народний депутат влаштував зйомки в годину пік.

Разом зі знімальною командою прямо по середині проїжджої частини став його зелений позашляховик Mercedes-Benz G Class, а його власник пересів на велосипед.

Дубинський написав у своєму Facebook, що проводив "велоексперимент в столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "по веломаршруту, якого немає".

Нардеп про пробки не згадував і на дзвінки редакції теж не дав відповіді.

Раніше Дубинський вже "перевіряв" веломаршрути Києва. Минулий раз він їхав з площі Льва Толстого.

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Все по темі:

Скандал, Велосипед, Слуга народу, Олександр Дубінський.

Автор:

Телеграф
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