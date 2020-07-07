Знімав ролик про перевірку веломаршруту: Дубинський на Південному мосту в Києві створив пробку

Як повідомлялося, народний депутат влаштував зйомки в годину пік.
Разом зі знімальною командою прямо по середині проїжджої частини став його зелений позашляховик Mercedes-Benz G Class, а його власник пересів на велосипед.
Дубинський написав у своєму Facebook, що проводив "велоексперимент в столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "по веломаршруту, якого немає".
Нардеп про пробки не згадував і на дзвінки редакції теж не дав відповіді.
Раніше Дубинський вже "перевіряв" веломаршрути Києва. Минулий раз він їхав з площі Льва Толстого.