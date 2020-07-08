Кабмін створив раду з питань цифрового розвитку

Кабінет міністрів підтримав постанову про створення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Ефективна цифрова трансформація передбачає залучення органів влади, які формують державну політику у різних сферах суспільних відносин. Саме тому Мінцифри ініціювало створення Міжгалузевої ради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, міжгалузева рада забезпечить: координацію дій із формування, виконання та реалізації програм і проєктів (завдань) цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; майданчик для розробки галузевих концепцій і програм цифрового розвитку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; підготовку пропозицій та рекомендацій щодо ефективного використання державних фінансів під час виконання та реалізації програм цифрових трансформацій і цифровізації.

Міжгалузева рада також сприятиме "прискоренню процесів цифрової трансформації органів виконавчої влади, переведенню державних послуг в електронну форму та подоланню корупції", підкреслили в міністерстві.