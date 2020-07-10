Земля-плоска! На сайті Зеленського з'явилася цікава петиція

Журналіст Рауль Чілачава зареєстрував петицію на сайті Президента, де просить дати розпорядження Національної академії наук і спростувати теорію про те, що земля кругла. Про це повідомляє активіст на своїй сторінці в Фейсбук.

"У зв'язку з тим, що теорія кулястої землі є частиною світової змови з метою обдурити людство - просимо терміново дати розпорядження НАН України провести аудит помилкової теорії і внести відповідні зміни до шкільної програми до початку навчального року", - йдеться в тексті петиції.

Сайт президента України Володимира Зеленського зареєстрував електронну петицію, перейти і проголосувати можна за посиланням.