Проти Порошенка порушено чотири справи за заявами Коломойського

Державне бюро розслідувань порушило стосовно експрезидента Петра Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це заявив під час брифінгу в п’ятницю, 10 липня, адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ДБР порушило чотири провадження відносно Порошенка. Пан Коломойський виступив зі стандартним набором і, звичайно, його заяви стосуються Приватбанку, що начебто президент Петро Порошенко чинив перешкоди господарській діяльності Приватбанку, що начебто Порошенко розголошував банківську таємницю Приватбанку. І, як зазвичай, там і зловживання службовим становищем, і легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом”, - сказав він.

За словами адвоката, у одній із заяв Коломойського йдеться, що Порошенко нібито завдав шкоди Приватбанку, розголошуючи банківську таємницю.

“Тобто, повідомляючи про Приватбанк, правдиві відомості завдавали шкоди тодішнім акціонерам Приватбанку”, - додав Головань.

Він вважає, що дані кримінальні провадження не мають перспектив.