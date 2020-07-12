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Літні канікули скасовуються: Рада буде збиратися на позачергові засідання

Літні канікули скасовуються: Рада буде збиратися на позачергові засідання
10:34 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
КИЇВ. 12 липня. УНН. Верховна Рада України не припинятиме роботу під час літніх канікул. Депутати планують провести мінімум 3-4 позачергових засідань в цей період, щоб ухвалити ряд законопроектів. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.

"У нас буде, скоріш за все, два позачергових засідання. Одне позачергове засідання відбудеться за вимогою Президента, інше позачергове засідання відбудеться на підставі вимоги народних депутатів. Ми підписи зібрали, про це буде окремо оголошено. Взагалі, домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде зупинятися і ми будемо збиратися у зв’язку із накопиченням необхідних для ухвалення законопроектів, соціальних законопроектів, антикоронавірусних законопроектів – що це буде мінімум 3-5 разів за оцей ось міжсесійний період", - сказав Олександр Качура.

За його словами, засідання будуть позачерговими, оскільки це єдиний спосіб зібратися в міжсесійний період, згідно з регламентом Верховної Ради.

"У нас взагалі дуже регламент виписаний під ледачих людей. Ви ж бачите, що понеділок майже вихідний, якщо ми в цей понеділок зберемося. П’ятниця теж неробоча була. Але ми зараз це змінюємо", - додав Олександр Качура.

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Він зазначив, що на засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування вони також ухвалили рішення працювати у міжсесійний період у звичайному режимі.

"Збиратися, опрацьовувати законопроекти. У нас багато питань, які треба вирішити перед місцевими виборами, завершити децентралізацію" - сказав Олександр Качура.

За його словами, на друге позачергове засідання планують винести питання соціального характеру, зокрема, щодо продовження роботи дитячих таборів, таких, як "Артек". Також планують розглянути закони щодо підтримки спорту та тарифну політику.

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Все по темі:

Верховна Рада, Дмитро Разумков, Засідання, Олександр Качура.

Автор:

Телеграф
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