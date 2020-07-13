Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах у Польщі

“Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші”, - написав Зеленський.
Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020
Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає на виборах польського президента за підсумками обробки 99,97% бюлетенів.