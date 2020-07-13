Скачать
Понеділок, 13.07.2020
В Україні за останню добу виявлено 612 нових випадків коронавірусної хвороби
В Україні за останню добу виявлено 612 нових випадків коронавірусної хвороби
Азербайджансько-вірменський конфлікт: обстріли продовжуються, є жертви
Азербайджансько-вірменський конфлікт: обстріли продовжуються, є жертви
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Онук Елвіса Преслі, Бенджамін Кіо покінчив життя самогубством
Онук Елвіса Преслі, Бенджамін Кіо покінчив життя самогубством

Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах у Польщі

Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах у Польщі
11:00 Сьогодні Телеграф twitter.com/ZelenskyyUa Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський привітав чинного польського президента Анджея Дуду з перемогою у президентських виборах у Польщі і запросив його до України. Про це він написав у Twitter.

“Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші”, - написав Зеленський.

 

Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає на виборах польського президента за підсумками обробки 99,97% бюлетенів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зеленский, Дуда.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Даша Ульянова емоційно відреагувала на проєкт "Холостячка"
02 Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца
03 Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19
04 ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу
05 Олександр Бабич: З хлопцями доведеться поспілкуватися
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівці пом’якшують карантин і запускають транспорт
Чернівці пом’якшують карантин і запускають транспорт
Сьогодні відбудеться ЗНО з біології
Сьогодні відбудеться ЗНО з біології
У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
11-разовий переможець Grammy Леді Гага стане обличчям нового аромату Valentino
11-разовий переможець Grammy Леді Гага стане обличчям нового аромату Valentino
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся