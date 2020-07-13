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Понеділок, 13.07.2020
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Верховна Рада завтра знову збереться на позачерговому засіданні: що розглядатимуть

Верховна Рада завтра знову збереться на позачерговому засіданні: що розглядатимуть
Оновлено 19:24 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Верховна Рада України знову скликається на позачергове засідання, яке відбудеться 14 липня. Про це йдеться у розпорядженні спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"У зв'язку з вимогою 158 народних депутатів України ... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання о 15:00 14 липня 2020 року", - йдеться у тексті розпорядження.

На порядку денному є шість законопроектів, серед яких:

- покращити умови підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;

- про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про житлово-комунальні послуги

- Зміни до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів" Артек" та "Молода гвардія "на період заходів, спрямованих на запобігання поширення та поширення коронавірусної хвороби;

- збільшити розмір стипендій та щорічних допомог для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- про функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;

- внесення змін до деяких законів України для сприяння розвитку фізичної культури та спорту.

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Верховна Рада, Засідання ВР.

Автор:

Телеграф
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