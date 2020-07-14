Азарт відтепер в законі: в Україні офіційно легалізували гральний бізнес

Документом вводиться комплексне регулювання ринку азартних ігор і вичерпний перелік дозволених видів діяльності у сфері азартних ігор. Верховна Рада на засіданні у вівторок, 14 липня, 248 голосами прийняла закон про гральний бізнес.

Так, депутати з "Слуги народу" віддали 224 голоси "за", з ОТЗЖ - 0, з "Європейською солідарності" - 0, з "Батьківщини" - 0, з партії "За майбутнє" - 4, з "Голосу" - 0 , з "Довіри" - 18, позафракційні - 2.

Таким чином, букмекери, казино і гральні автомати в Україні повернулися в законне русло. До цього цілих 11 років вони залишалися формально поза законом.

Згідно з новим законом, казино зможуть розміщуватися в п'ятизіркових готелях, а гральні автомати - в готелях від трьох зірок і вище. При цьому ті та інші повинні розташовуватися мінімум в 500 метрах від найближчого навчального закладу. Також будуть дозволені букмекерські контори - як в інтернеті, так і наземні пункти прийому ставок.

Грати зможуть всі люди від 21 року, але навіть після досягнення цього віку їх доступ може бути обмежений владою за заявою сім'ї. Регулювати нововідкритий ринок буде комісія при Кабміні. Там розраховують на 150-200 млн доларів податків щорічно з усіх закладів.

Крім того, закон забороняє:

1) проводити азартні ігри і розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території;

2) організовувати і проводити азартні ігри особам, які не отримали ліцензію на здійснення відповідної діяльності;

3) організовувати і проводити азартні ігри, які не відповідають вимогам цього закону, а також за межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в інтернеті);

4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, пов'язаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу;

5) використовувати несертифіковане ігрове обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлено вимогу щодо сертифікації такого обладнання.