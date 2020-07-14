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МЗС Вірменії викликав посла України через заяву про конфлікт з Азербайджаном

МЗС Вірменії викликав посла України через заяву про конфлікт з Азербайджаном
16:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Міністерство закордонних справ Вірменії викликало сьогодні посла України у Вірменії Івана Кулебу з огляду на напруженість між Вірменією та Азербайджаном.

Про це йдеться в пресрелізі вірменського відомства.

«14 липня в МЗС РВ був запрошений посол України у Вірменії Іван Кулеба, якого прийняв заступник міністра закордонних справ Шаварш Кочарян», - йдеться у повідомленні.

Кочарян представив послу оцінку МЗС у зв'язку із заявою МЗС України про напруженість на вірменсько-азербайджанському кордоні.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Вірменії також поінформував посла України про «початі азербайджанськими збройними силами з 12-го липня порушення режиму припинення вогню у північно-східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, про послідовний цілеспрямований обстріл цивільної інфраструктури і мирного населення, а також про ситуацію, створену в результаті агресивних дій Азербайджану».

Як повідомлялося, 13 липня МЗС України виступив із заявою, що українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації між Вірменією та Азербайджаном на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах.

12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямку кордону з залученням артилерії.

Азербайджансько-вірменський конфлікт: обстріли продовжуються, є жертви

Унаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо поранені.

Своєю чергою пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

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Азербайджан, Конфликт, Вірменія, Дипломати.

Автор:

Телеграф
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