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Кабмін підтримав посилення санкцій за порушення карантину

Кабмін підтримав посилення санкцій за порушення карантину
16:42 Сьогодні Телеграф УНН twitter
Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав заходи із посилення відповідальності за порушення правил карантину.

“На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів підтримав проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)“. Ним передбачено посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для підприємств, підприємців, установ, організацій які порушують санітарне законодавство та пропускають до своїх приміщень громадян без одягнутих засобів індивідуального захисту. Перш за все — захисних масок чи респіраторів”, — повідомив Мокан.

Крім того, з його слів, уряд підтримав законопроект “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)”, яким пропонується передбачити адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок.

Рада зняла з порядку денного проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів

Повідомляємо, що за добу 14 липня у Києві перевірили на дотримання профілактичних та протиепідеміологічних заходів 112 громадських закладів. За результатами перевірки складено 29 протоколів про порушення карантину.

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Карантин, Кабінет міністрів.

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Телеграф
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