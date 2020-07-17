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Рада 21 липня може розглянути зо два десятки питань

Рада 21 липня може розглянути зо два десятки питань
11:18 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Верховна Рада зможе розглянути близько двох десятків питань під час позачергової сесії, проведення якої депутатська фракція партії “Слуга народу” планує ініціювати на 21 липня. Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук 17 липня в коментарі журналістам біля будівлі парламенту.

“На жаль, через те, що ми фактично втратили один пленарний тиждень внаслідок розгляду поправок до законопроєкту про гральний бізнес, багато законів, які важливі, які на часі, ми просто фізично не встигли розглянути. Тому вже сформований список від комітетів, сьогодні ми будемо збирати підписи для того, щоб у вівторок провести (позачергову сесію ВР - ред.). Які основні питання, які ми плануємо розглянути цієї позачергової сесії? По-перше, це друге читання законопроєкту про зелений тариф, бо фактично щомісяця ми збільшуємо цей борг перед виробниками зеленої енергетики, тому зараз тривають фінальні дискусії, багато поправок подано, і зал уже остаточно визначатиметься, наскільки зменшиться цей зелений тариф для сонячної енергетики, для вітрової... Також є законопроєкти оборонного комітету дуже важливі. Зокрема, це законопроєкти про оборонні закупівлі, про розвідку — плануємо їх додати. Приємно, що потрапив до цього переліку законопроєкт про нові засади молодіжної політики (у першому читанні). Також будуть законопроєкти про пільги для кіновиробників, про скасування ПДВ для іноземних компаній, які працюватимуть в Україні та вироблятимуть фільми. Загалом, десь близько 17-ти питань”, - уточнила Кравчук.

При цьому вона наголосила, що позачергова сесія триватиме до вичерпання порядку денного, оскільки Регламент не передбачає перерв у її роботі або “розтягування на кілька днів”.

Як повідомлялося, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець в ефірі телеканалу “Україна 24” повідомила, що фракція “Слуга народу” ініціюватиме скликання позачергової сесії ВР на 21 липня, а також не виключала, що парламент зможе збиратися позачергово ще кілька разів.

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Відповідно до статті 11 Регламенту, позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою ВР відповідно до частини другої статті 83 Конституції України. Вмотивовані вимоги про скликання позачергової сесії, підписані їх ініціаторами, разом із проєктами документів, які пропонуються до розгляду, надсилаються спікеру. При цьому підписи ініціаторів не відкликаються.

Позачергова сесія скликається не пізніш як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання, поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції. Розпорядження Голови ВР про скликання позачергової сесії Верховної Ради публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на позачерговій сесії.

Документи, які пропонується розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.

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Верховна Рада, Слуга народу.

Автор:

Телеграф
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