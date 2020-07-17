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"Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленський привітав Меркель з днем народження

"Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленський привітав Меркель з днем народження
16:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Перша і єдина жінка на посту канцлера Німеччини. Незламна фрау Анґела Меркель святкує 66 день народження.

Президент України Володимир Зеленський привітав канцлера Німеччини Ангелу Меркель з 66-м днем народження.

Відповідне привітання Зеленський розмістив у Twitter.

"З днем народження, фрау Ангела Меркель! Бажаю міцного здоров'я та стійкості та витримати всі негаразди пандемії. Дякую за всебічну підтримку України на міжнародній арені. Відносини між Німеччиною та Україною стануть тільки сильнішими з роками", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Її звикли бачити суворою і стриманою, в діловому костюмі та в компанії провідних політичних фігур світу. І тим не менш жінка, що ховається за політичною маскою, досі залишається загадковою.

З 2004 по 2017 рік Ангела Меркель 12 разів ставала найвпливовішою жінкою-політиком в світі за версією журналу «Forbes». У 2006 і 2007 році журнал «Тайм» включав федерального канцлера ФРН Ангелу Меркель в список ста найвпливовіших людей планети, а в 2015 році визнав її людиною року, назвавши найсильнішим лідером в Європі. Британське ділове видання Financial Times також назвало федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель людиною 2015 року.

У 2018 році федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель знову очолила рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу «Forbes», обігнавши прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, і главу Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. У грудні 2019 роки знову очолила цей рейтинг, таким чином визнана найвпливовішою жінкою світу за версією журналу «Forbes» в дев'ятий раз поспіль. В кінці грудня 2019 року британська газета Financial Times включила Меркель в опублікований їй список з 50 осіб, «які визначили вигляд десятиліття».

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Ангела Меркель, Зеленский.

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Телеграф
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