Скандальний мовний законопроєкт Бужанського Рада не розглянула

Народні депутати на засіданні 17 липня не розглянули законопроєкт "Слуги Народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року.

Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Бужанський у своєму законопроекті пропонує також скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою, а натомість хоче, щоб «перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою, визначався освітньою програмою освітнього закладу з урахуванням особливостей мовного середовища.

Законопроєкт також зменшував об'єм української мови. Замість 80%, як це передбачено зараз, 20% — у п'ятому-восьмому класі, 40% — у дев'ятому, 60% — в старших класах.

Проти цього законопроекту виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який закликав парламент відмовитися від розгляду документу. Кремінь розповів, що документ Бужанського не пройшов профільний комітет з питань освіти та не має підтримки в Міністерстві освіти та науки.

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.

Відтак, у російськомовних школах з 1 вересня 2020 року продовжиться навчання виключно українською мовою.