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Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула в Україну з робочим візитом

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула в Україну з робочим візитом
14:15 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Соммаруга оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини у закритому від преси форматі.

Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-швейцарських двосторонніх документів та підхід президентів до ЗМІ.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Симонетта Соммаруга на початку грудня 2018 року була обрана вдруге віце-президентом країни. На посаду вступила 1 січня 2019 року. З цього ж дня вона очолила і інше міністерство транспорту, навколишнього середовища і комунікацій. В середині грудня 2019 року його вдруге було обрано на пост президента країни на 2020 рік.

Політичну діяльність Соммаруга початку, представляючи соціал-демократів в Великій раді Берна з 1981 по 1990 рік. З 1998 по 2005 рік очолювала Департамент пожежної охорони і цивільної оборони в Муніципальному раді Кёніца. З 1999 по 2003 рік вона була членом Національної ради, а з 2003 по 2010 рік членом Ради кантонів.

Симонетта Соммаруга одружена з письменником Лукасом Хартманом. Вона далека родичка колишнього президента МКЧХ Корнеліо Соммаругу. Зробила вибір на користь кар'єри, дітей не має.

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Швейцария, Симонетта Соммаруга.

Автор:

Телеграф
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