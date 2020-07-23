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Прем'єр Шмигаль відлетів з першим робочим візитом до Брюсселя

Прем'єр Шмигаль відлетів з першим робочим візитом до Брюсселя
11:23 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, вирушив до Брюсселя, де має провеси зустрічі, перемовини та підписати важливі документи з європейськими посадовцями. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

“Сьогодні працюємо в Брюсселі. Символічно, що мій перший робочий візит буде саме до столиці Європейського Союзу”, — написав Прем’єр.

Він триватиме один день – вже ввечері урядова делегація повернеться до Києва.

Він наголосив, що рух до ЄС та НАТО — це “незмінний курс і пріоритет” очолюваного ним уряду.

“Попереду — зустрічі, перемовини та підписання важливих документів”, — додав Шмигаль.

Шмигаль, як очікується, запланував зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Францом Тіммермансом (відповідальний за політику Green Deal).
Зустріч Дениса Шмигаля із іншим віцепрезидентом ЄК Валдісом Домбровскісом (відповідальний за економіку) анонсована європейцями у ширшому складі, у ній візьмуть участь також міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Під час візиту очікується підписання меморандуму про отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу – довготермінової позики на суму 1,2 млрд євро.

Як відомо, збереження незалежності Нацбанку є однією із загальних умов для надання макрофінансової допомоги.

Зазначимо, двома днями раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про преференції для вітчизняного машинобудування, який, на думку ЄС, суперечить Угоді про асоціацію.

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Брюссель, Шмигаль, Робоча поїздка.

Автор:

Телеграф
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