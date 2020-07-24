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ЦВК озвучило особливості осінніх місцевих виборів

ЦВК озвучило особливості осінніх місцевих виборів
19:50 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня, відбуватимуться на новій територіальній основі, за новими виборчими системами та з обов'язковим дотриманням гендерної квоти у виборчих списках. Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.

“...у звʼязку з тим, що ці вибори відбуватимуться за новим виборчим законодавством — Виборчим кодексом України, який набув чинності з 1 січня поточного року, вони матимуть цілу низку важливих особливостей”, — сказав Постівий.

За його словами, по-перше, цьогорічні місцеві вибори організовуватимуться на новій територіальній основі. Він нагадав, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій цих громад здійснює Кабмін, а відповідне рішення уряду подається до Центральної виборчої комісії для ухвалення нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.

“По-друге, відповідно до приписів Виборчого кодексу України, у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються та проводяться разом з черговими. Таким чином, 25 жовтня 2020 року разом з черговими місцевими виборами проводитимуться і перші вибори”, — розповів Постівий.

По-третє, за його словами, цьогорічні чергові та перші вибори депутатів місцевих рад організовуватимуться і проводитимуться за новими виборчими системами. А саме:

“При цьому організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад за зазначеними виборчими системами передбачає нову систему висування кандидатів у депутати організаціями політичних партій. А також — формування нових видів виборчих списків кандидатів, а саме: єдиного та територіальних виборчих списків на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)”, — розповів Постівий.

Постівий зазначає, що особливо складною для розуміння організаціями політичних партій та виборцями, а також для адміністрування територіальними та дільничними виборчими комісіями видається організація підготовки і проведення зазначених виборів за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками.

“По-четверте, на виборах 25 жовтня 2020 року буде обов’язковим дотримання гендерної квоти під час формування виборчих списків місцевих організацій політичних партій, за якою серед кожних п’яти кандидатів у виборчому списку має бути щонайменше дві жінки. Недотримання гендерної квоти у виборчому списку може слугувати підставою для відмови в реєстрації кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації політичної партії”, — сказав він.

У ЦВК заявили, що через брак коштів місцеві вибори пройдуть без інноваційних технологій.

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ЦВК, Жовтень, Місцеві вибори, Особливості.

Автор:

Телеграф
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