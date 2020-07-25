Президент накладе вето на закон про гральний бізнес

14 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д). Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "чотири і п'ять зірок".

Закон про гральний бізнес найближчим часом буде ветований президентом через дві несумісні поправки.

Про це в ефірі каналу «112 Україна» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський.

«У відповідному законопроекті, проголосованому Верховною Радою у другому читанні й відправленому на підпис президенту, існує дві несумісні правки, які не дозволяють сформувати комісію з нагляду за ринком азартних ігор. Одна правка передбачає створення комісії прем'єр-міністром одноосібно, що може стати корупціоногенним фактором і створенням потенційної годівниці для глави Кабміну. І є моя правка, яка зобов'язує провести конкурс з відбору членів комісії з регулювання грального бізнесу. Депутати підтримали і одну, і другу правку. В результаті закон не запрацює, тому що ніколи не буде створена комісія», - пояснив нардеп.

За його словами, голосування відбудеться за швидкою процедурою, швидше за все, в кінці серпня.

Зазначимо, що 60% громадян не підтримують легалізацію грального бізнесу та запровадження ринку землі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 16-17 липня 2020 року на тему: «Рік від виборів Верховної Ради: оцінки громадян».

За даними опитування, 61% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу та 60% - запровадження ринку землі. Підтримку цим рішенням висловили відповідно 26% та 23% респондентів.