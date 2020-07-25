Скачать
Неділя, 26.07.2020
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Президент накладе вето на закон про гральний бізнес

Президент накладе вето на закон про гральний бізнес
13:28 Сб, 25 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
14 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д). Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "чотири і п'ять зірок".

Закон про гральний бізнес найближчим часом буде ветований президентом через дві несумісні поправки.

Про це в ефірі каналу «112 Україна» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський.

«У відповідному законопроекті, проголосованому Верховною Радою у другому читанні й відправленому на підпис президенту, існує дві несумісні правки, які не дозволяють сформувати комісію з нагляду за ринком азартних ігор. Одна правка передбачає створення комісії прем'єр-міністром одноосібно, що може стати корупціоногенним фактором і створенням потенційної годівниці для глави Кабміну. І є моя правка, яка зобов'язує провести конкурс з відбору членів комісії з регулювання грального бізнесу. Депутати підтримали і одну, і другу правку. В результаті закон не запрацює, тому що ніколи не буде створена комісія», - пояснив нардеп.

За його словами, голосування відбудеться за швидкою процедурою, швидше за все, в кінці серпня.

Зазначимо, що 60% громадян не підтримують легалізацію грального бізнесу та запровадження ринку землі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 16-17 липня 2020 року на тему: «Рік від виборів Верховної Ради: оцінки громадян».

За даними опитування, 61% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу та 60% - запровадження ринку землі. Підтримку цим рішенням висловили відповідно 26% та 23% респондентів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вето, Зеленский, Гральний бізнес, Дубінський.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня
02 Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
03 Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу
04 В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків Covid-19
05 Мілан готовий платити Ібрагімовичу 4 млн євро на рік. Райола просить 6 млн євро
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З'їзд партії &quot;Слуги народу&quot; орієнтовно відбудеться 21 серпня
З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня
У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу
У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу
Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся