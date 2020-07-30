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Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ

Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ
14:45 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Перший президент України Леонід Кравчук повідомив, що очолив делегацію України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) для того, щоб прискорити настання миру на Донбасі.

Про це він заявив у відеозверненні, поширеному Офісом Президента.

Таким чином, Кравчук замінить у складі ТКГ Леоніда Кучму, який днями вийшов з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У зверненні Кравчук сказав, що вирішив погодитися на пропозицію президента Володимира Зеленського.

"Звісно, я думав про це, але коли я усвідомив уже так безпосередньо, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці й дівчата вмирають, захищаючи нашу землю, проливаючи кров, захищаючи суверенітет України, я при всьому тому, що у своєму житті бачив, і можна було б відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, я це робитиму до останнього подиху", - сказав він у відеокоментарі, поширеному у четвер прес-службою президента України.

За його словами, попередня "нормандська зустріч" та підготовка до майбутньої відбуваються за ініціативи Зеленського, який "не боїться приймати непопулярні рішення". Кравчук також наголосив на необхідності об'єднання і всередині України, і поза її межами.

"Маємо шукати шлях і об'єднуватися", - резюмував він.

28 липня стало відомо, що екс-президент Леонід Кучма вирішив припинити участь в роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нинішній глава держави Володимир Зеленський зауважив, що він з повагою ставиться до рішення Кучми і подякував йому за роботу на чолі української делегації в ТКГ.

29 липня президент повідомив, що на посаду нового глави делегації України в ТКГ розглядаються кандидатури чинного першого заступника голови української делегації, віце-прем'єр-міністра України Олексія Резнікова, першого президента України Леоніда Кравчука та ще декількох осіб.

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Кравчук, Кучма, Зеленский, переговорі, Минский формат, ТКГ.

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