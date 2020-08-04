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Екс-глава ДАБІ Кудрявцев намагається закрити справу про підроблений диплом

Екс-глава ДАБІ Кудрявцев намагається закрити справу про підроблений диплом
10:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Колишній глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев намагається домогтися закриття кримінальної справи щодо нього. Про це повідомляє інформоване джерело КП в Україні.

Нагадаємо, Кудрявцев, якого ЗМІ називають "батьком сучасної корупції з будівельній сфері", був звільнений з посади голови ДАБІ ще 12 грудня 2018 року. Причиною відставки став факт подання ним при влаштуванні на роботу підробленого диплома про вищу освіту.

До таких висновків дійшла Комісія з питань Вищого корпусу держслужби після отримання листа від Технічного університету Молдови, який нібито закінчив Кудрявцев. У вузі спростували, що у них навчався такий студент і заявили, що ніколи не видавали диплома, який Кудрявцев подав у ДАБІ.

"В основу висновків Комісії лягли документи, які ми отримали від Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Технічного університету Молдови, також була залучена поліція Молдови. Правоохоронці повідомили, що володіють інформацією про липовий диплом і вже порушили кримінальну справу. До речі, пана Кудрявцева викликають на допит в Кишинів для надання свідчень", - пояснив тоді глава Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко.

Однак, як з'ясувалося, Нацполіція не тільки передала Комісії необхідні документи, але також і порушила стосовно Олексія Кудрявцева кримінальну справу, як повідомляє наше джерело.

"Поліція ще в грудні 2018 року завела проти Кудрявцева справу за ст. 358 ч 1, 4 і ст. 190 ч. 4 - підробка документів, використання підроблених документів і шахрайство в особливо великих розмірах. Сумарний термін - до 12 років з конфіскацією майна" , - розповіло джерело.

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За його даними, справу спочатку розслідувалася не дуже активно через те, що почалася президентська, а потім і парламентська виборчі кампанії.

"В результаті Кудрявцев навіть вирішив, що його "пронесло", і через рік після відставки спробував вкластися в саморекламу, щоб відбілити репутацію і, по можливості, прилаштувати себе в Кабмін Гончарука. Але погорів на незграбному піарі і тільки привернув до своєї персони увагу правоохоронців", - пояснило джерело.

Він зазначив, що Кудрявцеву довелося знову на півроку зачаїтися, а наступну спробу повернутися в публічну політику він вирішив зробити з залагодження питання своєї кримінальної справи.

"Кудрявцев намагається тихцем повирішувати кримінальну справу за підроблений диплом. Його мета - домогтися закриття провадження за всіма статтями. І йому це навіть вдалося з допомогою Госбюро розслідувань, але... подарунок від ГБР екс-главі ДАБІ скасував суд. Матеріали кримінального провадження №62019100000000813 спрямовані на продовження досудового розслідування", - повідомило джерело.

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