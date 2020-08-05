ФБР провело обшуки в компанії, пов'язаної з мільярдером Коломойським

Співробітники ФБР провели обшуки в офісах компанії Optima Management Group, пов'язаної з українським мільярдером Ігорем Коломойським, пише Bloomberg.

За інформацією видання, агенти ФБР забрали коробки з офісу Optima в Клівленді, арештів не було.

У 2019 року в США почалося розслідування діяльності компанії Optima Management Group, через яку Коломойський, за версією слідства, відмивав гроші. Відповідно до цивільного позову, Optima була частиною міжнародної схеми, за допомогою якої бізнесмен виводив гроші з українського Приватбанку для покупки нерухомості в США. За даними Buzzfeed, він придбав 484 номери в готелі в Клівленді і 21-поверховий бізнес-центр.

Видання зазначає, що Коломойський організував цю схему разом зі своїм партнером Геннадієм Боголюбовим в 2008 році, вона проіснувала п'ять років.

Офіс компанії Optima Management Group в Майамі контролюють три місцевих жителя, які проходять за позовом як представники бізнесу Коломойського в США. Вони купували нерухомість від свого імені за гроші, виведені з України.

За даними Bloomberg, офіс Optima в Клівленді отримав як мінімум $ 2 млн у вигляді позик за програмою фінансової підтримки малого і середнього бізнесу.

Ігор Коломойський - засновник найбільшої в Україні промислово-фінансової групи «Приват», представленої в банківському секторі, нафтохімії, металургії, харчової промисловості, агросекторі, авіаперевезеннях, спорті та медіа. Він володіє телеканалом «1 + 1». Бізнесмен знаходиться на шостому місці в рейтингу найбагатших людей України, його стан оцінюється в $ 1 млрд.

З 2014 по 2015 рік Коломойський займав посаду губернатора Дніпропетровської області.

У 2016 році уряд України націоналізував Приватбанк, 41% якого володів бізнесмен. Його звинуватили в крадіжці сотень мільярдів доларів. Коломойський заперечує свою провину. Після події він покинув країну, жив в Швейцарії та Ізраїлі. Повернувся в Україну в травні 2019 року, коли президентом став Володимир Зеленський.