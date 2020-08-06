Зеленський ініціює підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень

Президент України Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроект про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року, повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.

"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України", - сказала Ковалів на брифінгу в четвер.

Вона зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

"Відповідно до запропонованих змін до бюджету основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу", - пояснила заступник глави ОП.

Вона нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає "двоповерхове" підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

"На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, відповідно до закону, уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року", - сказала Ковалів.

Згідно з розрахунками, збільшення мінімальної заробітної плати буде стимулювати споживчий попит на українську продукцію, дозволить зрівняти мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн, не матиме значного впливу на інфляцію.

Зазначимо, що на 2020 рік з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати встановлений у розмірі 4 723 грн. Такий її розмір передбачений у держбюджеті на 2020 рік. який ухвалила Верховна Рада.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) склав песимістичний прогноз щодо економічного розвитку України через спричинену коронавірусом кризу. Згідно з прогнозом, падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2020 році становитиме 8,2 відсотка. Це пояснюється слабким запасом накопичень українських домогосподарств й обмеженою фіскальною підтримкою економіки, сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.