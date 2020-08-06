"Україна – це ти!", - "Слуга народу" офіційно змінила гасло партії

Партія "Слуга народу" визначилася зі слоганом, під яким піде на місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Партія "Слуга народу" розпочинає передвиборну кампанію під гаслом "Україна – це ти!".

“Україна – це ти!” Під таким гаслом партія “Слуга народу” запускає перший етап виборчої кампанії. Цьогорічні місцеві вибори, без перебільшення, змінять все! Завдяки завершенню децентралізації вперше за 29 років незалежності українці можуть обрати свою владу – незалежну від олігархічних кланів чи вказівок із Києва. Владу, яка матиме реальні повноваження та засоби, щоби зробити життя людей у громадах кращим. Та найголовніше – кожен українець може сам стати владою, бо матиме в руках реальні інструменти впливу. Ми звертаємося до кожного. Більше ніхто не зможе вирішувати питання життя громади, не спитавши думки самих людей”, – стверджують у політсилі.

“Україна – це ти. Твоє місто – це ти. Твій регіон – це ти”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на парламентських виборах 2019-го партія "Слуга народу" йшла під гаслом "Зробимо їх разом".

У липні голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко заявив, що "СН" на місцевих виборах вирішила змінити гасло "Зробимо їх разом", під з яким у 2019 році Володимир Зеленський не тільки сам став президентом, але й провів свою монобільшість у Верховну раду, на інше.

Цьогорічні чергові місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, вперше буде використана система пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а також застосовані гендерні квоти.