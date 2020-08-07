Зеленський і Путін обговорили звільнення 22 кримських татар

Українська сторона розраховує на проведення обміну полоненими з підконтрольними Росії бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР». Керівник ОП розповів, що президент Володимир Зеленський тиснув на російського лідера Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну", – наголосив Андрій Єрмак.

Окремо він зазначив, що пройшли перемовини з Путіним про звільнення кримських татар.

"Володимир Зеленський в останній розмові з Президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму", - сказано у повідомленні.

Так, за словами Єрмака, цей список вже передано російській стороні.

"І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", – зауважив Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, сина якого, на жаль, знайшли мертвим.

Єрмак анонсував новий обмін полоненими "100 на 100".

Крім того, Єрмак повідомив, що бойовики запропонували три нові ділянки для розведення сил і засобів на Донбасі.

Раніше повпред РФ в контактній групі по Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна відмовилася від домовленостей у сфері обміну утримуваних осіб, це істотно загальмує процес обміну і звільнення.

Відзначимо, що останній на цей момент обмін полоненими з так званими "ДНР" і "ЛНР" відбувся 16 квітня, в результаті якого з окупованих територій Донбасу повернулися 20 громадян. Через пандемію коронавірусу після прибуття на підконтрольну української влади територію вони повинні були пройти обсервацію.