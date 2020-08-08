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Кравчук розповів про чотири варіанти повної "тиші" на Донбасі

Кравчук розповів про чотири варіанти повної "тиші" на Донбасі
10:15 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі та перший президент України Леонід Кравчук заявив про чотири варіанти, якими можна здобути повне припинення вогню на Донбасі.

«Ми бачимо, що це треба робити шляхом перемовин – раз, шляхом дискусій – два, шляхом компромісів – три. І шляхом відповідних поступок», – сказав він.

Кравчук підкреслив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть і від «тієї сторони». При цьому він виступив проти будь-яких ультиматумів.

«Українська сторона готова запропонувати й вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися і нами, і людьми, керованими у тих регіонах певними структурами. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир’я всерйоз і надовго», – відповів він.

Як відомо, з опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Домовленість про перемир'я була досягнута учасниками Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня.

За минулу добу перемир'я на Донбасі було зафіксовано три обстріли з боку контрольованих Росією бойовиків, російські найманці здійснюють провокаційні постріли майже щодня.

Зокрема, неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали у Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомета неподалік Шумів, а з автоматичної станкового гранатомета - поблизу Майського. Оскільки постріли були провокаційними, то наші військовослужбовці на них не реагували і вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, ще два порушення з боку противника відзначено поблизу непідконтрольних українському уряду населених пунктів Ужівка і Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостям, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності українських підрозділів з боку російських найманців обстрілів не зафіксовано.

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Все по темі:

Леонид Кравчук, Донбас, Режим тиші, Перемир'я, Варінти.

Автор:

Телеграф
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