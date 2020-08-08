"Батьківщина" назвала свого кандидата у мери Києва

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка.

Про це повідомила лідер політсили Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу.

"Я хочу, щоб наша команда всеукраїнська і київська команда висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від "Батьківщини" кандидатом на посаду мера Києва... І я переконана, він зможе стати єдиним професійним мером за останній час в Києві", - заявила Тимошенко.

За її словами, Олексій Кучеренко "працював на Київ постійно, боровся за те, щоб тарифи для всіх українців були справедливими".

Лідер "Батьківщини" підкреслила, що професійність Кучеренка не викликає у неї жодного сумніву.

"Я з ним працювала в уряді, він був моїм міністром якраз місцевого самоврядування і житлово-комунального комплексу, і він завжди працював без будь-якого лобізму, не дай боже, без тіні корупції. Це віддана людина і Україні, і українцям, і киянам", - сказала Тимошенко.

Олексій Кучеренко, своєю чергою, подякував команді і лідеру "Батьківщини" за довіру і назвав свої пріоритети на посаді міського голови Києва у разі обрання. І перший з них - це повний аудит фінансової і бюджетної системи Києва, оскільки нині бюджет столиці, за його словами, використовується неефективно.

"Проведення аудиту цього бюджету і переформатування допоможе нам з вами знайти десятки мільярдів гривень, які будуть спрямовані на наші першочергові потреби!" - заявив Кучеренко.

Крім того, за його словами, серед пріоритетів - безпека та комфорт проживання громадян.

"Саме тому - повний аудит інфраструктури житлової, комунальної, теплотрас, мереж водопостачання, каналізації і "втомлених" мостів... Мільярди гривень мають піти на капітальний ремонт і модернізацію цієї інфраструктури, в першу чергу третини будинків у Києві, які вже сьогодні потребують капітального ремонту. В десятки разів треба збільшити фінансування з місцевого бюджету", - переконаний він.

Ще одним пріоритетом Кучеренко вважає питання тарифів.

Кандидат також назвав основне гасло і мету кампанії і партії: "Київ, безумовно, заслуговує на краще, а кияни, так само безумовно, заслуговують на краще".

Олексій Кучеренко - народний депутат, член парламентської фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він є головою Спілки власників житла України. У 2007-2010 роках був міністром з питань житлово-комунального господарства.

Олексій Кучеренко народився 3 квітня 1961 року у Вінниці. У 1983 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, у 2001 - Академію державного управління при Президентові України. Магістр державного управління, академік Української муніципальної академії, кандидат соціологічних наук.