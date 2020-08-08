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Україна закликала РФ вивести війська з окупованих територій Грузії

Україна закликала РФ вивести війська з окупованих територій Грузії
17:00 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує розв’язану 07 серпня 2008 року збройну агресію Російської Федерації проти Грузії, а також незаконну окупацію суверенних територій Грузії — Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію.

Зазначається, що триваюча “бордеризація” окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна та безпекова ситуація — ось основні “досягнення” дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій та дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

“Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Російської Федерації задля примушення її до припинення агресії проти Грузії і України та деокупації їхніх суверенних територій”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з 12-ми роковинами російсько-грузинської війни над усіма будівлями державних відомств приспущені державні прапори Грузії.

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Все по темі:

Грузия, Окупация, Україна, Російські війська.

Автор:

Телеграф
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