Зеленський все таки підписав скандальний закон про гральний бізнес

Закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський. Раніше документ схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органу-регулятора ринку. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Раніше нардеп "Слуги народу" і член податкового комітету Мар'ян Заблоцький пояснював, що закон не може вступити в силу через колізію з правками. Очікувалося, що президент накладе вето на законопроект, щоб його відправили на доопрацювання.

"Доставились (поправок - ред.) до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише, що є спеціальна комісія, яка регулює діяльність азартних ігор, а інша правка каже, що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути податкова, або Мінфін). Дуже багато людей хотіли створити цю комісію.

В межах проголосованого складу комісії буде визначати податковий комітет Ради, але я, як член комітету проти", - пояснював Заблоцький.

Як повідомлялося, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.