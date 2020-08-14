Зростання рейтингів Кличка відбувається завдяки "Європейській солідарності"

Центр Разумкова представив рейтинг політичних сил в Києві.

До міськради наразі ймовірно проходять шість партій:

"УДАР Вiталiя Кличка" - 19,8%

"Слуга Народу" - 15%

"Опозицiйна Платформа - За Життя" - 11,5%

"Європейська Солідарність" - 11,4%

"Перемога Пальчевського" - 7,1%

"Сила і Честь" - 5,5%

Олексій Боровський, коментуючи дослідження, зазначає: "Батьківщина довго визначалася із тим, хто очолить список через що помітно забуксувала. Наразі питання по потрапляння до Київради залишається відкритим, а перспективи туманними", - впевнений він.

Крім того соціолог пояснив за рахунок чого "УДАР" активно відбирає голоси в "ЄС".

""ЄС" не змогла висунути популярного кандидата та відмовилася від критики чинного мера, через що втрачає свого виборця. Цим вдало користується Кличко, який грає на тому ж електоральному полі. Партія Кличка вже вийшла на перше місце, і якщо ситуація не зміниться, то тенденція росту рейтингу чинного мера та його політсили на фоні падіння "ЄС" зберігатиметься", - резюмує він.