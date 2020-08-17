Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна

Глава української делегації на переговорному процесі в Мінську Леонід Кравчук вважає, що в Росії хочуть, щоб на Донбасі був мир.

Російському керівництву і суспільству набридла війна на Донбасі, вважає керівник української делегації на переговорах ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Сегодня", відповідаючи на питання про те, чи буде Москва наполягатиме на новому законі по особливому статусу Донбасу, коли термін дії нинішнього закону закінчиться.

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські. Тому війні не може бути продовження. Її треба закінчувати світом ", - зазначив він.

На думку Кравчука, російська сторона вже не буде чіплятися за питання про статус Донбасу, але допускає, що Москва не піде на поступки.

"Я переконаний, що вони вже не будуть чіплятися за ці питання, про які ви говорите. Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть ніяких поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть" ні". ..Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, виходячи з української законодавчої бази, Конституції, міжнародного права, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості ", - уклав глава української групи в ТКГ.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться. За його словами, причина в тому, що багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підкоряються.

Крім того, Леонід Кравчук каже, що готовий до переговорів з представниками ОРДЛО. Однак лише з тими, хто представляє громадянське суспільство і не воював на боці незаконних збройних формувань.

Як повідомлялося, 28 липня другий президент України і голова контактної групи в Мінську Леонід Кучма повідомив, що виходить з переговорного процесу. Про це він особисто попросив Зеленського. 30 липня, Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою делегації замість Кучми.