Скачать
Понеділок, 17.08.2020
Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна
Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна
Київ опинився в жовтій зоні: які обмеження посилять
Київ опинився в жовтій зоні: які обмеження посилять
Усик і Ломаченко сходили на риболовлю, але не забули про спортивну складову (Фото)
Усик і Ломаченко сходили на риболовлю, але не забули про спортивну складову (Фото)
17 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
17 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна

Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна
14:00 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Глава української делегації на переговорному процесі в Мінську Леонід Кравчук вважає, що в Росії хочуть, щоб на Донбасі був мир.

Російському керівництву і суспільству набридла війна на Донбасі, вважає керівник української делегації на переговорах ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Сегодня", відповідаючи на питання про те, чи буде Москва наполягатиме на новому законі по особливому статусу Донбасу, коли термін дії нинішнього закону закінчиться.

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські. Тому війні не може бути продовження. Її треба закінчувати світом ", - зазначив він.

На думку Кравчука, російська сторона вже не буде чіплятися за питання про статус Донбасу, але допускає, що Москва не піде на поступки.

"Я переконаний, що вони вже не будуть чіплятися за ці питання, про які ви говорите. Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть ніяких поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть" ні". ..Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, виходячи з української законодавчої бази, Конституції, міжнародного права, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості ", - уклав глава української групи в ТКГ.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться. За його словами, причина в тому, що багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підкоряються.

Крім того, Леонід Кравчук каже, що готовий до переговорів з представниками ОРДЛО. Однак лише з тими, хто представляє громадянське суспільство і не воював на боці незаконних збройних формувань.

Як повідомлялося, 28 липня другий президент України і голова контактної групи в Мінську Леонід Кучма повідомив, що виходить з переговорного процесу. Про це він особисто попросив Зеленського. 30 липня, Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою делегації замість Кучми.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кравчук, Росія, Донбас, переговорі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На початку тижня долар "пішов" вниз: свіжий курс валют
02 17 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
03 Севілья вибила Манчестер Юнайтед на шляху до фіналу Ліги Європи
04 Феноменальна передача Наваса - в огляді матчу Севілья - Манчестер Юнайтед (Відео)
05 В Україні - майже півтори тисячі нових випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: що відомо
У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: що відомо
В Україну йде спека, дощі пройдуть лише в одному регіоні
В Україну йде спека, дощі пройдуть лише в одному регіоні
На початку тижня долар &quot;пішов&quot; вниз: свіжий курс валют
На початку тижня долар "пішов" вниз: свіжий курс валют
Вони попереджали: протести в Білорусі передбачили в &quot;Південному парку&quot; (Відео)
Вони попереджали: протести в Білорусі передбачили в "Південному парку" (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся