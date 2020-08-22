Деоккупація Криму: Україна хоче отримати статус спостерігача в Тюркському союзі

Україна хоче отримати статус спостерігача в Тюркському союзі, щоб використовувати цю платформу для боротьби за деокупацію Криму.

"Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача в Тюркському союзі. Це міжнародна організація, до якої входять країни тюркомовні ... Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар і тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації", - про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю" Радіо Свобода ".

Також в планах української влади - конференція безпеки з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту тощо.

"Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху промовляю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Буде передбачатися широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", - додала Джапарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу заявив, що влада повинна врегулювати питання статусу кримських татар, як корінного народу Криму.