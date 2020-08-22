Привітав українців з Днем Незалежності: Ердоган поговорив із Зеленським

Президент Турецької республіки Реджеп Тайіп Ердоган привітав українського колегу Володимира Зеленського і всіх українців з Днем Незалежності.

Про це пише прес-служба глави держави. Президент Туреччини привітав Зеленського і всіх українців з 29-ю річницею незалежності і зазначив, що радий активізації двосторонніх контактів, яка проходить незважаючи на епідемічну ситуацію. Він також привітав главу Української держави з встановленням повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

"Вдячний, що ви це згадали. Дійсно, сьогодні вже 27 днів, з тих пір як триває режим тиші. За цей час у нас не було ніяких бойових втрат, жоден військовий не поранило внаслідок бойових дій", - сказав Зеленський.

Він також подякував турецького колегу за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Було позитивно відзначено відновлення авіасполучення між двома країнами і створення можливостей для туристичних подорожей.

Зеленський привітав Ердогана з відкриттям покладів природного газу на турецькому узбережжі Чорного моря, розробка яких сприятиме підвищенню енергетичної безпеки Туреччини і країн регіону. Глави держав обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу і домовилися і надалі координувати зусилля в боротьбі з пандемією і її наслідками.

Сторони особливо підкреслили, що коронавірус не повинен вплинути на розвиток двосторонніх відносин. Співрозмовники обговорили хід виконання попередніх домовленостей щодо реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництва автомобільних доріг в Україні, а також житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим.

Президент України висловив вдячність Реджепу Тайіпу Ердогану за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння у звільненні українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей.

Зеленський підняв питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

"У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них - батько трирічного хлопчика, який загинув в Криму, Руслан Сулейманов", - сказав він.

Було наголошено на важливості проведення чергового засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Зеленський наголосив на необхідності поліпшення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок.

У зв'язку з цим він закликав Президента Туреччини виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита і дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі.

"Тільки в квітні-червні цього року додаткові митні ставки були застосовані до більш як 1 400 товарних позицій. Це негативно впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості", - сказав Президент України.

У відповідь Ердоган повідомив, що негайно доручить опрацювати це питання з відповідними відомствами Турецької Республіки.

Глави держав також обговорили актуальні питання розвитку практичного співробітництва в сфері безпеки і оборони, яка є важливою складовою українсько-турецького стратегічного партнерства і має значний потенціал.

"Сподіваюся, що наші уряди зможуть до кінця цього року укласти двосторонню угоду про співробітництво в оборонній сфері. Важливо участь Туреччини в командно-штабних навчаннях" Об'єднані зусилля-2020 ", запланованих в Україні на останню декаду вересня", - зазначив Зеленський.

Президент Турецької Республіки запросив главу Української держави відвідати Туреччину. Сторони також обговорили підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.