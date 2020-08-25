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Вівторок, 25.08.2020
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Рада схвалила законопроект Зеленського про підвищення "мінімалки"

Рада схвалила законопроект Зеленського про підвищення "мінімалки"
13:35 Сьогодні Телеграф Фото: rada.gov.ua
З 1 вересня українцям підвищать мінімальну зарплату до 5 000 гривень.

Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні і в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з 1 вересня цього року.

За законопроекту №3963 авторства президента Володимира Зеленського проголосували 295 нардепів. Згідно із законопроектом, місячна мінімальна зарплата піднімається з 4723 до 5000 грн, в погодинному розмірі вона буде становити 29,2 грн (відповідно до чинного закону - 28,31 грн).

"Для реалізації зазначених ініціатив в проекті змін до державного бюджету на 2020 рік передбачено збільшення витрат на 4 млрд грн за рахунок економії витрат на обслуговування державного боргу 3,5 млрд грн, що пов'язано з відхиленням фактичного курсу нацвалюти по відношенню до з іноземних в порівнянні з прогнозом в бюджеті на 2020 рік, а також перегляду прогнозу доходів держбюджету в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи з трибуни парламенту.

"Так, доходи будуть збільшені на 500 млн грн" - додав він.

Додаткові бюджетні витрати на підвищення мінімальної заробітної плати пропонується здійснити за рахунок збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб - на 461 млн 337,8 тис. Грн та податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 80 млн грн, а також зменшення витрат Міністерству фінансів України (обслуговування державного боргу) на 3 млрд 461 млн 224,9 тис. грн, зазначено в пояснювальній записці.

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Все по темі:

ВР, Зарплата, Зеленский, Верховна Рада, Минималка, Законопроєкт, Підвищення.

Автор:

Телеграф
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