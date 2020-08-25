Рада оголосила конкурс на кращий ескіз великого Державного герба

За роки незалежності в Україні не визначилися з великим державним гербом. Малим є Золотий Тризуб на блакитному тлі.

Верховна рада України оголосила конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Нардепи підтримали відповідний проект постанови №3994.

Постанову підтримали 279 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Комітет з питань організації державної влади прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проект постанови", - повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Цей конкурс - вже четвертий, на якому обиратимуть кращий ескіз великого державного герба.

Ця постанова доручає Кабінету міністрів провести конкурс на кращий ескіз герба і в певні терміни створити організаційний комітет, розробити і затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

"Здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу", - зазначено в пояснювальній.