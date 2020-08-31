Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах

Освітній процес в разі червоного рівня епідемічної небезпеки буде проходити в дистанційному режимі.

Карантинні зони

На брифінгу виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що рівень епідеміологічної небезпеки буде визначатися Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В "червоних зонах" відвідування установ освіти заборонено, а освітній процес буде в дистанційному режимі.

"Червоний рівень небезпеки встановлений в 19 зонах. Місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області, місто Біляївка і Ізмаїл Одеської області, місто Дубно і Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області, міста Бережани, Чортків Тернопільської області , місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новосельський райони ", - назвав Шкарлет регіони, які увійшли в "червону зону ".

Санітарний контроль

В межах компетенції МОН звернулося до ОДА, керівникам департаментів та установ освіти з організації освітнього процесу.

Так, керівники закладів та їх засновники повинні в обов'язковому порядку забезпечити безперебійні водо, газо, електро і теплопостачання закладів освіти. Забезпечити обов'язковий вивіз учнів до закладів освіти, але з обов'язковим санітарним контролем і дотриманням норм за кількістю пасажирів.

Умови організації харчування

Рекомендується встановити особливі умови організації харчування учнів у навчальних закладах. Можливий сендвічний тип харчування і належний режим питної води.

Забезпечення масками

Рекомендовано забезпечити установи засобами індивідуального захисту і відповідним обладнанням (безконтактні термометри, антисептики).

Використання медичної маски може бути не тільки промислового виробництва, а й самостійного. У МОН вважають, що це суттєво здешевить процес індивідуального захисту.

Особливості організації освітнього процесу

Навчальним закладам рекомендовано реалізувати власне автономне право і визначити особливості організації освітнього процесу. У той же час, керівникам навчальних закладів рекомендовано ввести гнучку структуру освітнього процесу. При цьому, передбачити можливість внесення змін термінів канікул, початку і завершення навчальних семестрів з урахуванням епідситуації.

З метою забезпечення соціальної дистанції рекомендується використовувати більші приміщення, наприклад, актові зали.

Дистанційне навчання

З урахуванням можливості введення в окремих районах червоного рівня епідеміологічної небезпеки МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання. Він пройшов громадське обговорення. У МОН сподіваються, що найближчим часом він буде прийнятий Кабміном.

"Ми передбачили спрощення організації дистанційного навчання і нормовану організацію дистанційного навчання", - зазначив глава МОН.