У президента відреагували на скандальну заяву Фокіна стосовно Донбасу

Глава президентського офісу Андрій Єрмак зазначив, що багато слів парламентера "відображають положення мінських угод", укладених минулою владою
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає прес-служба ОП.
Він зазначив, що більшість заяв першого прем'єра України, які вчора розбурхали громадськість, "по суті, відображають положення перших і других мінських домовленостей".
"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу і розбирається з тематикою. І як раз деякі одіозні і двозначні формулювання, з якими чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом'якшити або застосувати виключно в рамках національних інтересів України ", - пояснив глава ОП.
Єрмак підкреслив: амністія не може поширюватися на тих, хто: а) здійснював військові злочини, б) захоплював заручників, в) катував і вбивав полонених, г) торгував людьми, д) брав участь у фінансуванні тероризму та здійснював інші тяжкі злочини.
Керівник офісу Зеленського зазначив, що мінські угоди і пропозиції української делегації не передбачають особливого статусу для всього Донбасу: мова йде виключно про тимчасово окупованих районах (ОРДЛО).
"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово підкреслював президент. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", - резюмував Єрмак.
Раніше Фокін в інтерв'ю виданню "Країна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори , вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу ", - заявив Вітольд Фокін.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву першого заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про амністію бойовикам таким, що не відповідає національним інтересам. Міністр також вважає цю заяву спекулятивним.
30 липня президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську. 4 серпня Кравчук заявив, що Вітольда Фокіна запропонована посада "координатора комунікацій всіх сторін" в складі ТКГ. 18 серпня Фокін офіційно увійшов до складу переговорної групи.