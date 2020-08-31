"Особливий статус" для всього Донбасу: Аваков нагадав Фокіну, що українські солдати гинуть за свою землю

Міністр закликав пам'ятати про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі українських солдат.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву першого заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про амністію бойовикам таким, що не відповідає національним інтересам. Міністр також вважає цю заяву спекулятивним.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами міністра, жоден український солдат не повинен гинути через безглузді політичних спекуляцій.

"Тому заява представника України в ТКГ В. Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всієї території Донбасу є провокаційним і не відповідає національним інтересам. Пам'ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдатів", - заявив він.

Як відомо, Фокін в інтерв'ю одному з українських видань заявив, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус.

"І з тієї, і з того боку були здійснені багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще Донбасу ", - заявив він.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню "Країна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори , вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу ", - заявив Вітольд Фокін.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську. 4 серпня Кравчук заявив, що Вітольда Фокіна запропонована посада "координатора комунікацій всіх сторін" в складі ТКГ. 18 серпня Фокін офіційно увійшов до складу переговорної групи.