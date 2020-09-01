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Вівторок, 01.09.2020
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Депутати повернулися з канікул: Разумков відкрив четверту сесію Верховної Ради (онлайн-трансляція)

Депутати повернулися з канікул: Разумков відкрив четверту сесію Верховної Ради (онлайн-трансляція)
14:01 Сьогодні Телеграф
Спікер парламенту Дмитро Разумков 1 вересня відчинив четверту сесію Верховної Ради IX скликання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту.

"Четверту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання оголошую відкритою", - сказав голова ВР.

Після цього хор імені Верьовки виконав державний гімн України.

У залі зареєструвалося 299 народних депутатів.

Четверта сесія Верховної Ради триватиме до 22 січня 2021 року відповідно до календарного плану, який був прийнятий парламентом 15 липня 2020 року. Протягом четвертої сесії ВР дев'ятого скликання народні депутати працюватимуть 10 тижнів в режимі пленарних засідань, сім тижнів - у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні - з виборцями.

Крім того, передбачено 10 годин для проведення Години запитань до уряду.

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Все по темі:

Верховна Рада, Дмитро Разумков, IX скликання, Четверта сесія.

Автор:

Телеграф
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